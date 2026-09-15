Ранкова атака на Київ: загинув чоловік, ще восьмеро людей постраждали

Фото: Національна поліція

Внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київ загинув чоловік, ще восьмеро людей постраждали

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що загиблий перебував неподалік автозаправної станції у Дарницькому районі столиці. Поранення отримали восьмеро людей у Солом’янському районі.

Російські безпілотники також влучили у дві АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. Також у столиці пошкоджено складські приміщення, ресторан швидкого харчування та бізнес-центр.

Наслідки атаки зафіксували у Голосіївському, Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники, медики та інші профільні служби. Правоохоронці забезпечують безпеку, огороджують місця подій та документують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, зранку 15 вересня російські війська атакували безпілотниками Київ. Були зафіксовані влучання у Дарницькому та Оболонському районах міста. Повідомлялося про сімох постраждалих.