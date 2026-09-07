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07 сентября 2026, 14:27

В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час и продлят работу транспорта

07 сентября 2026, 14:27
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Иллюстративное фото: pixabay
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Совет обороны Киева принял решение об изменении продолжительности комендантского часа. Таким образом, общественный транспорт будет работать на час дольше

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Совет обороны Киева принял сегодня решение в соответствии с постановлением правительства и некоторыми инициативами города по функционированию городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации в столице", – говорится в сообщении.

С 10 сентября комендантский час в столице будет сокращен на один час и продлится с 01:00 до 05:00 утра. В связи с этим график работы общественного транспорта также будет продлен на один час.

В то же время время работы заведений общепита, развлекательных заведений и ТРЦ останется без изменений.

Кроме того, во время комендантского часа (из-за того, что многие поезда опаздывают) город организует 4 автобусных маршрута для перевозки людей с центрального железнодорожного вокзала.

Также в столице с 3 сентября уже действует разрешение на движение транзитного крупногабаритного транспорта в ночное время.

Ранее сообщалось, что Киев меняет организацию работы общественного транспорта из-за длительных воздушных тревог, которые все сильнее влияют на жизнь города.

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