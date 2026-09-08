Расстрел директора клиники репродуктологии в Киеве: полиция задержала подозреваемого
Правоохранители Киева задержали мужчину, подозреваемого в нападении на директора клиники репродуктологии в Святошинском районе столицы
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что на месте продолжаются следственные действия.
В полиции отметили, что все детали происшествия сообщат впоследствии.
Напомним, утром 3 сентября в Святошинском районе Киева произошла стрельба. Неизвестный нападающий в упор расстрелял директора столичной клиники репродуктологии. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
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