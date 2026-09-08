Розстріл директора клініки репродуктології у Києві: поліція затримала підозрюваного
Правоохоронці Києва затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на директора клініки репродуктології у Святошинському районі столиці
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Зазначається, що на місці тривають слідчі дії.
У поліції зазначили, що всі деталі події повідомлять згодом.
Нагадаємо, вранці 3 вересня в Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Невідомий нападник впритул розстріляв директора столичної клініки репродуктології. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували.
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