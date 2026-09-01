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В ночь на 1 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ГВА.

Воздушные силы ВСУ в течение ночи неоднократно фиксировали движущиеся скоростные цели в направлении столицы, в частности со стороны юга Киевщины.

В результате вражеского обстрела погибли три человека. Еще пять человек получили ранения.

В Днепровском районе столицы возникло возгорание на территории нежилого сектора.

Напомним, в Киевской области в результате взрывов на оборонном предприятии погибли 38 человек. Однако, по мнению руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, ответственности, как после трагедии в Вишневом, не будет.