Массированная атака на Киев: трое погибших, пятеро раненых
В ночь на 1 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ГВА.
Воздушные силы ВСУ в течение ночи неоднократно фиксировали движущиеся скоростные цели в направлении столицы, в частности со стороны юга Киевщины.
В результате вражеского обстрела погибли три человека. Еще пять человек получили ранения.
В Днепровском районе столицы возникло возгорание на территории нежилого сектора.
Напомним, в Киевской области в результате взрывов на оборонном предприятии погибли 38 человек. Однако, по мнению руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, ответственности, как после трагедии в Вишневом, не будет.
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