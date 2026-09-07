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07 сентября 2026, 08:39

Более 150 дронов атаковали Харьковщину: пять человек пострадали

07 сентября 2026, 08:39
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали пять человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В селе Сахновщина ранения получили трое мужчин в возрасте 47, 25 и 50 лет. В Малой Даниловке пострадал 69-летний мужчина, а в Златополе – 52-летний.

Харьков российские войска атаковали беспилотниками. В частности, удар потерпел Шевченковский район города.

За сутки российские войска применили по Харьковщине одну ракету, одну управляемую авиабомбу, один БпЛА типа "Герань-2", три беспилотника типа "Молния", три FPV-дрона и 149 БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Харькове повреждены остекление детского сада и два многоквартирных дома.

Также повреждения были зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Берестинском районах. Среди поврежденных – жилые дома, электросети, железнодорожная инфраструктура, магазин, гражданское предприятие, автомобили, микроавтобусы и сельскохозяйственная техника.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 806 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. Известно, что четыре человека получили ранения.

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