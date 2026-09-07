У Києві помер 30-річний чоловік, який постраждав через атаку РФ 1 вересня
У лікарні помер 30-річний чоловік, який зазнав поранень унаслідок російської атаки на Київ 1 вересня
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
"На жаль, у лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ворожої атаки 1 вересня. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", –зазначили в КМВА.
Нагадаємо, в ніч на 1 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Під ворожий удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова міста. Було відомо, що загинуло 8 людей.
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