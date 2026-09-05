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05 сентября 2026, 17:54

Сотни летучих мышей поселились в квартире в Киеве: животные залетели через открытые окна

05 сентября 2026, 17:54
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В одной из киевских квартир за неделю отсутствия владелицы поселились сотни летучих мышей. Животные попали в квартиру через открытые окна во время сезонной миграции

Как передает RegioNews, неожиданных гостей спасли волонтеры Украинского центра реабилитации рукокрылых.

Специалисты пояснили, что сейчас идет период активной миграции летучих мышей, которые ищут места для зимовки. Переселение продлится до середины сентября. В частности, новые укрытия в это время ищут рыжая вечерница и лесной нетопырь.

В городах летучие мыши могут случайно попадать в открытые окна, балконы и форточки. Оказавшись в помещении, животные не всегда могут самостоятельно выбраться. Без доступа к воде и пище они быстро слабеют.

В Центре реабилитации рукокрылых отметили, что летучая мышь может издавать социальные звуки, привлекающие других животных. Поэтому в одной квартире иногда могут оказаться десятки или даже сотни рукокрылых.

Специалисты советуют не оставлять открытые окна, если надолго покидаете жилье. Защитить дом от летучих мышей также помогут москитные сетки.

Напомним, несколько лет назад во Львове под подоконником одной из квартир обнаружили почти полсотни летучих мышей. Волонтеры отловили летучих мышей и привезли их в приют.

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Киев миграция волонтеры квартира летучая мышь
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