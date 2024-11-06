Во Львове под подоконником одной из квартир нашли почти полсотни летучих мышей

фото: Орест Залипский/Facebook

Во Львове нашли под подоконником одной из квартир 48 летучих мышей, они разместились там, чтобы перезимовать. Животных забрали в приют "Дом спасенных животных", а впоследствии выпустили в природу

Об этом написал руководитель "Дома спасенных животных" Орест Залипский в Facebook, передает RegioNews.

Летучих мышей (рыжих вечерниц) нашли 3 ноября. Они пытались пролезть в квартиру:

"В дом обратились люди, что летучие мыши еще немного и проберутся в их квартиру. Мы сразу поехали к людям, там нас встретила целая колония летучих мышей, которые засели под отливом в окне и действительно прогрызли всю пену и добирались до квартиры", - рассказал Орест Залипский. .

Волонтеры отловили летучих мышей и привезли их в приют. Их осмотрели, взвесили и надели кольца для идентификации. 4 ноября 46 летучих мышей вернули в природу. Двух летучих мышей из колонии оставили в приюте — у них ушибы предплечья.

Напомним, в августе на Волыни десятки летучих мышей оккупировали квартиру, пока владельцев не было дома.