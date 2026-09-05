Сотні кажанів оселилися у квартирі в Києві: тварини залетіли через відчинені вікна

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В одній із київських квартир за тиждень відсутності власниці оселилися сотні кажанів. Тварини потрапили до помешкання через відчинені вікна під час сезонної міграції

Як передає RegioNews, неочікуваних гостей врятували волонтери Українського центру реабілітації рукокрилих.

Фахівці пояснили, що зараз триває період активної міграції кажанів, які шукають місця для зимівлі. Переселення триватиме до середини вересня. Зокрема, нові укриття в цей час шукають руда вечірниця та нетопир лісовий.

У містах кажани можуть випадково потрапляти у відкриті вікна, балкони та кватирки. Опинившись у приміщенні, тварини не завжди можуть самостійно вибратися. Без доступу до води та їжі вони швидко слабшають.

У Центрі реабілітації рукокрилих зазначили, що кажан, який опинився в пастці, може видавати соціальні звуки, що приваблюють інших тварин. Через це в одній квартирі іноді можуть опинитися десятки або навіть сотні рукокрилих.

Фахівці радять не залишати вікна відчиненими, якщо надовго залишаєте житло. Захистити оселю від кажанів також допоможуть москітні сітки.

Нагадаємо, декілька років тому у Львові під підвіконням однієї із квартир знайшли майже пів сотні кажанів. Волонтери відловили кажанів та привезли їх до притулку.