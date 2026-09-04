В Киеве россияне ударили "шахедом" по самолету в "Жулянах" – Гончаренко

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В пятницу, 4 сентября, российский дрон ударил по самолету в киевском аэропорту "Жуляны"

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планировали прибыть в Киев в воскресенье после визита в Москву в субботу.

Предварительно они должны были прилететь в аэропорт Борисполь, однако вопрос еще находился на стадии согласования.

"Американцы сомневались, но уже были близки к согласию. А несколько минут назад россияне ударили дроном по самолету в Жулянах", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Депутат предположил, что после этого Виткофф и Кушнер, скорее всего, прибудут в Киев в воскресенье.

Другие детали о возможных последствиях удара пока не сообщаются.

Напомним, в пятницу, 4 сентября, российские войска атаковали Бровары в Киевской области. По данным городского головы Броваров Игоря Сапожко, в результате удара на территории одного из предприятий вспыхнул пожар.