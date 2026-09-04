08:24  04 сентября
Киев меняет работу транспорта из-за длительных тревог: что планируют
07:39  04 сентября
Пьяный полицейский на BMW насмерть сбил велосипедиста во Львовской области
10:36  04 сентября
В Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2026, 11:10

В Киеве россияне ударили "шахедом" по самолету в "Жулянах" – Гончаренко

04 сентября 2026, 11:10
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 4 сентября, российский дрон ударил по самолету в киевском аэропорту "Жуляны"

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планировали прибыть в Киев в воскресенье после визита в Москву в субботу.

Предварительно они должны были прилететь в аэропорт Борисполь, однако вопрос еще находился на стадии согласования.

"Американцы сомневались, но уже были близки к согласию. А несколько минут назад россияне ударили дроном по самолету в Жулянах", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Депутат предположил, что после этого Виткофф и Кушнер, скорее всего, прибудут в Киев в воскресенье.

Другие детали о возможных последствиях удара пока не сообщаются.

Напомним, в пятницу, 4 сентября, российские войска атаковали Бровары в Киевской области. По данным городского головы Броваров Игоря Сапожко, в результате удара на территории одного из предприятий вспыхнул пожар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев самолет аэропорт атака шахед российская армия
Армия РФ атаковали Украину ракетой Х-31П и более 120 дронами: есть попадания на 15 локациях
04 сентября 2026, 09:29
Последствия массированной атаки на Одесщину: один погибший, пятеро пострадавших
04 сентября 2026, 08:56
Россияне атаковали Днепропетровщину: погибли двое полицейских, еще один в больнице
04 сентября 2026, 08:45
Все новости »
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
Был дома с сестрой: в Одессе 7-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа
04 сентября 2026, 11:26
"Боевая ничья": как президент будет реагировать на публичный конфликт СБУ и ГУР
04 сентября 2026, 11:12
Бровары на Киевщине накрыл дым: в городе ухудшилось качество воздуха
04 сентября 2026, 10:50
В Киеве задержали 26-летнего мужчину за изнасилование 8-летнего мальчика
04 сентября 2026, 10:45
В Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся
04 сентября 2026, 10:36
Грузовик перевернулся на Range Rover: в Ровенской области столкнулись четыре авто, есть травмированные
04 сентября 2026, 10:28
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
04 сентября 2026, 10:20
Россияне ударили по Броварам: вспыхнул пожар, горожан просят закрыть окна
04 сентября 2026, 10:07
Атака на депо "Новой почты" в Днепре: шесть раненых остаются в больницах
04 сентября 2026, 09:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Шабунин
Виктор Ягун
Все блоги »