Россияне ударили по Броварам: вспыхнул пожар, горожан просят закрыть окна

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Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара на территории одного из предприятий вспыхнул пожар.

Сапожко призвал жителей города закрыть окна, поскольку дым от пожара распространяется по Броварам.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 121 ударным БПЛА типа Shahed (около половины – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия", S8000 "Бандероль". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.