Удар по Києву і атака СБУ: число постраждалих збільшується

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Про це повідомив мер Києва, передає RegioNews.

Внаслідок атаки росіян зранку 4 вересня в столиці уже дев'ятеро постраждалих. Безпілотник вдарив по будівлі СБУ у Шевченківському районі Києва. Наразі екстрені служби працюють на місці удару.

За словами Віталія Кличка, також сталась пожежа в нежитловій будівлі, і вогонь уже загасили. Він додав, що відбулося руйнування перекриття та зовнішньої стіни будівлі. Що стосується жертв чи постраждалих у СБУ, у відомстві наразі не повідомляли.

Нагадаємо, ворожий безпілотник 4 вересня влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві. За словами президента України, дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ.