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04 вересня 2026, 14:58

У Києві 48-річний чоловік застрелив сусіда після сварки через ревнощі

04 вересня 2026, 14:58
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Фото: Національна поліція
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У Києві 48-річний чоловік після сварки із сусідом повернувся до його квартири з мисливською рушницею та кілька разів вистрілив у потерпілого. Від отриманих поранень 47-річний киянин загинув

Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.

Про стрілянину в багатоповерхівці на проспекті Червоної Калини поліцію повідомила місцева мешканка. На сходовій клітці правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Поліцейські встановили, що напередодні підозрюваний познайомився із сусідом та жінкою, після чого вони разом проводили час. Наступного дня чоловік знову прийшов до сусіда. Між чоловіками виникла сварка через ревнощі до жінки.

Після конфлікту 48-річний чоловік пішов до своєї квартири, взяв мисливську рушницю та повернувся до сусіда. За даними слідства, він здійснив кілька пострілів у груди потерпілого, після чого пішов до себе додому.

Підозрюваного затримали бійці КОРД та оперативники поліції. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили мисливську рушницю.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Краматорську Донецької області 59-річний місцевий житель убив двох знайомих після конфлікту, а потім намагався втекти. Правоохоронці встановили його особу та затримали протягом кількох годин.

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