В Краматорске мужчина после конфликта убил двух знакомых

Фото: Национальная полиция

В Краматорске 59-летний местный житель убил двух знакомых после конфликта, а затем пытался скрыться. Правоохранители установили его личность и задержали в течение нескольких часов

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что в соседней квартире обнаружила тела двух мужчин.

Погибшими оказались 47-летний владелец квартиры и его 50-летний друг.

По данным следствия, накануне вечером подозреваемый находился в квартире мужчин. Между ними возникла ссора, после чего он ушел домой. Ночью мужчина вернулся в квартиру с ножом и нанес обоим знакомым смертельные ранения.

Подозреваемым оказался 59-летний житель Краматорска, ранее судимый за разбой и грабеж.

Мужчина находится под стражей. Следователи расследуют дело по статье об умышленном убийстве двух человек. В случае доказательства вины ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.