Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигурант находился в гражданских отношениях с 34-летней женщиной. Они периодически проживали вместе с его 5-летней дочерью и 8-летним сыном. По данным следствия, злоумышленник неоднократно совершал в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера и изнасиловал его.

Пытаясь избежать наказания, злоумышленник сменил место жительства, однако правоохранители разыскали его и задержали.

Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетнего) и ч. 6 ст. 153 (насильственные действия сексуального характера) УК Украины.

Фигуранта заключили под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Дочерью мужчины сейчас занимаются социальные службы. В рамках расследования также проверят, не подверглась ли девочка насилию со стороны отца.

Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.