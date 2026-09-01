На Полтавщине пожар в результате обстрела: есть раненые
Днем 1 сентября россияне атаковали Полтавскую область. Спасатели ликвидируют последствия обстрела
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Как сообщили спасатели, на месте попадания одного из объектов Полтавы произошел пожар в результате вражеской атаки. Пока огонь удалось потушить. Спасатели оказали помощь двум пострадавшим местным жителям.
Известно, что в результате атаки на Полтаву ранения получили четыре человека.
Напомним, также в результате очередной российской атаки на столицу получил повреждения и разрушения 16-этажный дом в Подольском районе.
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