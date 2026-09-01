На Полтавщине пожар в результате обстрела: есть раненые

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Как сообщили спасатели, на месте попадания одного из объектов Полтавы произошел пожар в результате вражеской атаки. Пока огонь удалось потушить. Спасатели оказали помощь двум пострадавшим местным жителям.

Известно, что в результате атаки на Полтаву ранения получили четыре человека.

Напомним, также в результате очередной российской атаки на столицу получил повреждения и разрушения 16-этажный дом в Подольском районе.