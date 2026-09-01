У Києві криптошахраї щомісяця викрадали в людей до мільйона доларів

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СБУ та поліція викрили у Києві мережу криптошахраїв. Аферисти викрадали гроші з криптовалютних гаманців громадян ЄС

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У мережі криптошахраїв було декілька десятків "працівників". Вони використовували соціальну інженерію, психологічний вплив та кібертехнології. Зловмисники виманювали у людей гроші під виглядом інвестицій на криптобіржах.

Щомісячний обіг у "найкращі періоди" міг сягати мільйона доларів США. Організатором схеми виявився 25-річний ІТ-фахівець із Києва. Він залучив до "роботи" інших столичних колег. Згодом вони під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували клієнтам нібито вигідні можливості для інвестування у цифрові активи.

Зокрема, потенційним жертвам надсилали посилання на підроблений вебсайт, який імітував легітимний криптовалютний сервіс. Там користувачів переконували підключити власний віртуальний гаманець та підтвердити запропоновану операцію. В результаті зловмисники отримували доступ до чужих рахунків.

"Під час 23 обшуків в офісах та оселях фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами "схеми". Також у них виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом, та 16 авто преміум-класу, зокрема марок "Porsche", "BMW", "Mercedes-Benz"", - розповіли правоохоронці.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці викрили шахрайську схему, за якою у 71-річного чоловіка, депутата Верховної Ради першого скликання, виманили 31 800 доларів США під приводом нібито "перевірки коштів працівниками СБУ".