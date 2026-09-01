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01 сентября 2026, 15:35

Житель Донбасса помогал россиянам наводить Славянск "Смерчи"

01 сентября 2026, 15:35
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Фото: СБУ
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СБУ разоблачила в Донецкой области агента РФ. Им оказался работник коммунального предприятия из Славянска

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, россияне завербовали мужчину, когда он писал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. Известно, что он отслеживал для россиян командные пункты сил обороны в прифронтовом городе и их маршруты движения. Для конспирации агент устроился разнорабочим в местное коммунальное предприятие благоустройства.

В частности, вражеский агент отслеживал места сосредоточения личного состава и техники украинских войск на Славянском направлении. Он собирал координаты потенциальных "целей", по которым россияне планировали удары по артиллерии, а также авиабомбами "Смерч".

Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.

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