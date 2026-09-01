Смертельное лобовое ДТП в Ровенской области: на трассе столкнулись две Audi, погибла 19-летняя девушка

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 19-летняя водитель. Автопроисшествие произошло 1 сентября около 07:00 на трассе "Киев - Ковель - Ягодин" вблизи села Страшево Сарненского района

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, 19-летняя жительница села Ясногорка, управлявшая автомобилем Audi A6, на закругленном участке дороги выехала на полосу встречного движения. Там ее автомобиль столкнулся с другим Audi A6, за рулем которого находилась 35-летняя жительница Сарн.

В результате столкновения 19-летняя водитель получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте ДТП.

Другая водительница получила ушибы, гематомы и множественные ссадины. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.

Оба автомобиля получили механические повреждения. Транспортные средства изъяли и поместили на специальную площадку.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшей, следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, днем 30 августа во Львове автобус с пассажирами врезался в столб . Пострадали три человека.