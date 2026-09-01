На Закарпатье мужчины разработали план поджога авто и жилья военных ТЦК

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В июле 2024 года мужчины создали организованную группу. Они планировали поджоги автомобилей и жилья военных ТЦК в Закарпатье. По данным следствия деньги они получали от представителей РФ.

Один из участников группы контролировал поступление денег, другой должен был найти исполнителя, передавать ему информацию о потенциальных целях и рассчитываться за выполненные задачи. Однако мужчина, которого они хотели привлечь, обратился в полицию.

В июле того же года мужчина под контролем стражей порядка имитировал поджог автомобиля и записал видео. После этого на криптогаманец одного из участников поступило 650 USDT. Впоследствии имитация повторилась, и на криптогаманец поступило уже 1000 USDT. Затем злоумышленники поручили мужчине поджечь дверь военной квартиры. За выполнение задания исполнитель должен получить 16 тысяч гривен.

На суде оба злоумышленника признали вину. Одному из мужчин назначили пять лет и один месяц лишения свободы. Другой мужчина получил пять лет лишения свободы, но был уволен с испытанием сроком на три года, поскольку раньше не имел проблем с законом.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.