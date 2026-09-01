Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На повороте столкнулись школьный автобус "Богдан" и Ситроен Berlingo, принадлежащий "Укрпочте".

В автобусе находились четверо 16-летних пассажиров и двое взрослых. Два подростка получили травмы – они находятся в больнице на обследовании. Остальные участники ДТП не пострадали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, днем 30 августа во Львове автобус с пассажирами врезался в столб. Пострадали три человека.