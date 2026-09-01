В Одесской области суд взял под стражу подозреваемого в убийстве 15-летней девушки
По ходатайству Измаильской окружной прокуратуры судом взят под стражу без права на залог мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины)
Об этом сообщила прокуратура Одесской области, передает RegioNews .
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет территориальное подразделение полиции.
Напомним, 29 августа правоохранители задержали жителя Измаильского района.
В одном из сел этого района на помойке обнаружили тело 15-летней девушки. Ее руки и ноги были связаны, а тело спрятано в мешок. По предварительной информации, смерть наступила в результате удушения (асфиксии).
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