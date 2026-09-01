12:14  01 сентября
На Волыни школьный автобус столкнулся с авто "Укрпочты": пострадали два подростка
11:15  01 сентября
Армия РФ продвинулась в Донецкой области – DeepState
13:30  01 сентября
На Закарпатье мужчины разработали план поджога авто и жилья военных ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2026, 16:15

В Никополе россияне атаковали дронами супермаркет

01 сентября 2026, 16:15
Читайте також українською мовою
Фото: suspilne.media/dnipro
Читайте також
українською мовою

Утром 1 сентября россияне ударили беспилотниками по супермаркету в Никополе. В сети показали последствия атаки

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Никополе в результате вражеского удара пострадал супермаркет АТБ. В сети показали кадры по результатам российской атаки. Можно увидеть, что магазин сильно поврежден, на месте работают экстренные службы.

Напомним, 21 августа войска РФ попали беспилотником в один из крупнейших торговых центров Кривого Рога, а через 26 минут нанесли повторный удар, когда на месте уже работали спасательные службы. Было известно о 16 погибших.

Впоследствии подозрение получил директор одного из супермаркетов, расположенных в торгово-развлекательном центре Кривого Рога. Несмотря на четкие предписания по прекращению работы во время воздушных тревог, заведение продолжало работу. В результате именно в помещении этого супермаркета было обнаружено значительное количество погибших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Днепропетровская область супермаркет
На Полтавщине пожар в результате обстрела: есть раненые
01 сентября 2026, 14:55
Задержка поезда в Киевской области: пассажиры сообщают об отсутствии организации и помощи
01 сентября 2026, 12:56
Вражеские обстрелы на Запорожье и Днепропетровщине: трое погибших и 8 раненых
01 сентября 2026, 07:56
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Смертельное лобовое ДТП в Ровенской области: на трассе столкнулись две Audi, погибла 19-летняя девушка
01 сентября 2026, 15:59
В Киеве криптомошенники ежемесячно похищали у людей до миллиона долларов
01 сентября 2026, 15:55
В Одесской области суд взял под стражу подозреваемого в убийстве 15-летней девушки
01 сентября 2026, 15:47
Житель Донбасса помогал россиянам наводить Славянск "Смерчи"
01 сентября 2026, 15:35
Россияне атаковали Херсон дроном: погиб 43-летний гражданский
01 сентября 2026, 15:31
В Киеве женщина на застолье убила именинника ножом
01 сентября 2026, 15:15
На Полтавщине пожар в результате обстрела: есть раненые
01 сентября 2026, 14:55
Экс-военный пытался получить процент от выплат семье погибшего героя
01 сентября 2026, 14:35
Пограничники показали, как уничтожают российские "шахеды"
01 сентября 2026, 14:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Все блоги »