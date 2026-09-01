В Никополе россияне атаковали дронами супермаркет

Фото: suspilne.media/dnipro

Утром 1 сентября россияне ударили беспилотниками по супермаркету в Никополе. В сети показали последствия атаки

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Никополе в результате вражеского удара пострадал супермаркет АТБ. В сети показали кадры по результатам российской атаки. Можно увидеть, что магазин сильно поврежден, на месте работают экстренные службы.

Напомним, 21 августа войска РФ попали беспилотником в один из крупнейших торговых центров Кривого Рога, а через 26 минут нанесли повторный удар, когда на месте уже работали спасательные службы. Было известно о 16 погибших.

Впоследствии подозрение получил директор одного из супермаркетов, расположенных в торгово-развлекательном центре Кривого Рога. Несмотря на четкие предписания по прекращению работы во время воздушных тревог, заведение продолжало работу. В результате именно в помещении этого супермаркета было обнаружено значительное количество погибших.