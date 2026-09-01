Россияне атаковали Херсон дроном: погиб 43-летний гражданский

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Российские военные 1 сентября атаковали дроном гражданского мужчину в Херсоне. В результате сброса взрывчатки 43-летний мужчина погиб

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, около 12:00 человек двигался по мосту в Херсоне, когда российские военные атаковали его беспилотником.

В результате сброса взрывчатки гражданский получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры совместно со следователями полиции проводят неотложные следственные действия и документируют последствия очередной атаки российских военных на гражданское население Херсона.

Напомним, что в результате очередной российской атаки на столицу получил повреждения и разрушения 16-этажный дом в Подольском районе.