Корецкий объявил о "жестоком режиме экономии"

Фото: Сергей Корецкий/телеграмм

Правительство Украины нашло 70 миллиардов гривен, которые направят на нужды обороны. В то же время дефицит оборонного бюджета составляет 27 миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде, передает RegioNews .

По его словам, причины дефицита связаны, прежде всего, с удорожанием войны, которая стала более технологичной и требует значительно больших затрат. Еще одним фактором Корецкий назвал финансирование Министерством обороны в первом полугодии 2026 за счет ресурсов, предусмотренных на второе полугодие.

"Причины дефицита очень четкие и понятные. Это удорожание войны, которая стала технологичной и нуждается в больших затратах. Также в первом полугодии 2026 года Министерство обороны профинансировало расходы на средства второго полугодия, что сейчас создает дополнительную проблему", — заявил премьер.

В числе причин дефицита также назвали невыполнение всех обязательств перед международными партнерами.

По словам Корецкого, Украина обращается к партнерам с просьбой экстренно покрыть дефицит оборонного бюджета, в то же время должна выполнить взятые перед ними обязательства.

Кроме того, правительство вводит "жесткий режим экономии средств", которые не закреплены за защитой.

"По состоянию на сегодняшний день уже удалось найти 70 миллиардов гривен, которые полностью направят на оборону", — сообщил Корецкий.

В то же время, премьер заверил, что проблем с финансированием социальной сферы не будет. Речь идет, в частности, о выплате зарплат и пенсий.

Напомним, что в августе Кабинет Министров Украины одобрил Программу деятельности Правительства и в установленный законом срок передал документ на рассмотрение Верховной Рады.