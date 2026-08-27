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27 августа 2026, 18:10

Украинский "Гарт" уничтожил российский танк

27 августа 2026, 18:10
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Фото: ГСЧС
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Украинские защитники ежедневно продолжают уничтожать вражескую технику. В этот раз пограничники показали, как уничтожили вражеский танк

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бойцов пограничной бригады "Гарт", работающих на Южно-Слобожанском направлении. Защитникам удалось уничтожить очередную партию тяжелой техники россиян.

"Под удар попали три орудия и танк, которые оккупанты замаскировали в лесополосах. Также дронары поразили транспортные средства врага, станцию РЭБ и склад с боекомплектом", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.

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