Украинский "Гарт" уничтожил российский танк
Украинские защитники ежедневно продолжают уничтожать вражескую технику. В этот раз пограничники показали, как уничтожили вражеский танк
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу бойцов пограничной бригады "Гарт", работающих на Южно-Слобожанском направлении. Защитникам удалось уничтожить очередную партию тяжелой техники россиян.
"Под удар попали три орудия и танк, которые оккупанты замаскировали в лесополосах. Также дронары поразили транспортные средства врага, станцию РЭБ и склад с боекомплектом", - говорят военные.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.