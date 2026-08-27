На Днепропетровщине на взятке задержали директор колледжа

Фото: полиция Днепропетровской области

На Днепропетровщине директор одного из колледжей задержали во время получения тысячи долларов неправомерной выгоды

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

За эти деньги она, по данным следствия, обещала поступающему посодействовать в сдаче вступительных экзаменов, зачислении в учебное заведение и получении отсрочки от призыва на военную службу.

Женщина была задержана полицейским во время получения денег на территории административного здания учебного заведения. Ее задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи сообщили директору о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Оперативное сопровождение уголовного производства осуществляют работники управления стратегических расследований в Днепропетровской области.

В случае доказательства вины женщине может грозить до 10 лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества.

Напомним, что в Александрии 25-летнему местному жителю сообщили о подозрении в получении 3 тысяч долларов США за обещание повлиять на трудоустройство мужчины в Управление СБУ в Кировоградской области .