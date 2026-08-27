Во Львове проведут акцию благодарности украинским военным: как присоединиться

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Во Львове планируется провести акцию в честь украинских военных. Основная цель: выразить благодарность и уважение

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Во Львове возле памятника Тарасу Шевченко планируют провести акцию благодарности и уважения украинских военных. Организаторы называют это возможностью лично поблагодарить тех, кто служит в ВСУ, а также почтить память героев, погибших на фронте.

В частности, участники смогут написать слова благодарности для военных. Акция открыта всем.

Когда это произойдет :

30 августа;

12:30;

Львов, площадь возле памятника Тарасу Шевченко.

Напомним, общественная организация "Захист держави" представит новую платформу для активных людей — фундаментальный инструмент для тех, кто хочет присоединиться к сообществу активных граждан.