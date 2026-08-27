Во Львове проведут акцию благодарности украинским военным: как присоединиться
Во Львове планируется провести акцию в честь украинских военных. Основная цель: выразить благодарность и уважение
Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.
Во Львове возле памятника Тарасу Шевченко планируют провести акцию благодарности и уважения украинских военных. Организаторы называют это возможностью лично поблагодарить тех, кто служит в ВСУ, а также почтить память героев, погибших на фронте.
В частности, участники смогут написать слова благодарности для военных. Акция открыта всем.
Когда это произойдет :
- 30 августа;
- 12:30;
- Львов, площадь возле памятника Тарасу Шевченко.
Напомним, общественная организация "Захист держави" представит новую платформу для активных людей — фундаментальный инструмент для тех, кто хочет присоединиться к сообществу активных граждан.
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
На шахте "Межиричанская" во Львовской области произошла смертельная авария
27 августа 2026, 18:45На Днепропетровщине на взятке задержали директор колледжа
27 августа 2026, 18:33Украинский "Гарт" уничтожил российский танк
27 августа 2026, 18:10В Киеве мужчина получил 4 года тюрьмы за передачу наркотиков в суде
27 августа 2026, 17:59В Киевской области состав компании Рошен уничтожен в результате обстрелов
27 августа 2026, 17:55В Кривом Роге полиция задержала торговца опасным "товаром"
27 августа 2026, 17:31В Кировоградской области предстанет перед судом женщина, организовавшая схему вывоза уклониста за границу
27 августа 2026, 17:20В Ровенской области произошло смертельное ДТП, погиб пассажир
27 августа 2026, 16:59В Херсонской области будут судить женщину за поддержку окупантов
27 августа 2026, 16:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше