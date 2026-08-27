В Киеве мужчина получил 4 года тюрьмы за передачу наркотиков в суде

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве 44-летний мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и передачу наркотических и сильнодействующих лекарственных средств знакомому непосредственно в зале суда

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Прокуроры Дарницкой окружной прокуратуры доказали, что киевлянин пришел как свободный слушатель на заседание Дарницкого районного суда. Там рассматривали дело его знакомого, обвиняемого в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ.

С собой мужчина принес пластиковую баночку с таблетками и передал ее арестованному. Тот сразу начал проглатывать таблетки.

Экспертиза установила, что переданные таблетки содержали метадон, димедрол и зопиклон. Оборот этих веществ ограничен законодательством.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении и передаче наркотических средств и сильнодействующих лекарственных средств и назначил ему 4 года лишения свободы.

Напомним, что во Львовской области правоохранители разоблачили схему производства и продажи наркотиков. Задержали семь человек.