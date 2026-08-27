На шахте "Межиричанская" во Львовской области произошла смертельная авария

Фото иллюстративное: ГСЧС

В Шептицком Львовской области на шахте "Межиричанская" №3 произошел обвал породы, в результате которого погиб 37-летний шахтер

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews .

По его словам, авария произошла 27 августа. В результате обрушения погиб 37-летний Сергей Скобылко.

"Сегодня на шахте "Межиричанская" №3 в Шептицком произошел обвал породы. К сожалению, в результате аварии погиб 37-летний шахтер Сергей Скобилко", — написал Козицкий.

Он выразил соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.

Трагедия произошла в канун Дня шахтера, который в Украине отмечают в последнее воскресенье августа.

Напомним, что на Криворожье 26 августа во время выполнения подземных работ погибли три горняка. Из-за чрезвычайной ситуации работники оказались в самой низкой точке шахтного ствола – на горизонте 1568 метров, где собирается вода.