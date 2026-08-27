В Кривом Роге полиция задержала торговца опасным "товаром"

Фото: полиция Днепропетровской области

В Кривом Роге полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте оружия. При обыске у него изъяли пистолеты, части к оружию и деньги, полученные за продажу

Об этом сообщает полиция Днепроэтровской области, передает RegioNews .

Стражи порядка задокументировали факт незаконного сбыта оружия 25 августа. После этого мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В тот же день следователи провели санкционированный судом обыск по месту жительства фигуранта. Там они обнаружили и удалили дополнительные части к оружию.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Кривом Роге полицейские сообщили о подозрении 58-летнему местному жителю, подозреваемому в незаконном сбыте боеприпасов. По данным следствия, мужчина занимался противоправной деятельностью с апреля этого года.