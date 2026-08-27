У Подільському районі столиці зафіксовано пошкодження житлового будинку
У Подільському районі Києва 27 серпня внаслідок атаки пошкоджено чотириповерховий житловий будинок
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає RegioNews.
Наразі інформація про потерпілих уточнюється. На місце події прямують відповідні міські служби.
Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, екстрені служби гасять загоряння покрівлі чотириповерхового житлового будинку в Подільському районі.
Нагадаємо, що у Києві 27 серпня через повітряну тривогу метрополітен змінив схему руху поїздів на "червоній" лінії.
Росіяни вночі та зранку 27 серпня атакували Київ балістикою і безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах.
Близько 10:00 в столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників. Повідомлялося, що через це в київському метро утворилося значне скупчення людей, які використовували станції підземки як укриття.