У Подільському районі столиці зафіксовано пошкодження житлового будинку

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Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає RegioNews .

Наразі інформація про потерпілих уточнюється. На місце події прямують відповідні міські служби.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, екстрені служби гасять загоряння покрівлі чотириповерхового житлового будинку в Подільському районі.

Нагадаємо, що у Києві 27 серпня через повітряну тривогу метрополітен змінив схему руху поїздів на "червоній" лінії.

Росіяни вночі та зранку 27 серпня атакували Київ балістикою і безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах.

Близько 10:00 в столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників. Повідомлялося, що через це в київському метро утворилося значне скупчення людей, які використовували станції підземки як укриття.