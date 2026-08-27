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27 августа 2026, 17:20

В Кировоградской области предстанет перед судом женщина, организовавшая схему вывоза уклониста за границу

27 августа 2026, 17:20
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Фото иллюстративное
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В Кировоградской области будут судить 30-летнюю жительницу Новоукраинского района, которая за 10 тысяч долларов предложила военнообязанному оформить фиктивное отцовство, чтобы он получил возможность выехать из Украины во время военного положения

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт.

По данным следствия, летом 2025 года женщина родила дочь, однако сведений о ее отце не было. Это обстоятельство она решила использовать для организации схемы незаконного выезда мужчины за границу.

Обвиняемая нашла жителя Кропивницкого, который уже воспитывал двоих детей. Она предложила ему записаться отцом своей дочери. Таким образом, мужчина должен был получить документы о рождении третьего ребенка и в дальнейшем выдавать себя за многодетного отца.

При этом создавать семью или фактически воспитывать ребенка вместе не планировали. За оформление фиктивного отцовства женщина попросила 10 тысяч долларов.

В июне они вместе обратились в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Кропивницком. Первую попытку оформить документы пришлось отложить, поскольку у мужчины не было с собой паспорта.

Через неделю они вернулись с необходимыми документами и подали совместное заявление о признании отцовства. После оформления мужчина получил свидетельство о рождении, в котором его записали отцом чужого ребенка.

Сразу после этого он передал женщине оговоренные 10 тысяч долларов. Через несколько минут ее задержали правоохранители.

Женщина обвиняется в содействии незаконной переправке лица через государственную границу Украины по корыстным мотивам — ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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суд граница Кировоградская область уклонение от мобилизации
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