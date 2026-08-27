У Києві змінено рух поїздів на "червоній" лінії метрополітену

Фото: pnktv.news

У Києві 27 серпня через повітряну тривогу метрополітен змінив схему руху поїздів на "червоній" лінії

Про це йдеться у повідомленні метрополітену у телеграм, передає RegioNews .

Поїзди у напрямку центру курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

У напрямку виїзду з міста рух здійснюється від станції "Арсенальна" до "Академмістечка".

Повітряна тривога в столиці триває. Пасажирів закликають залишатися в укриттях.

Нагадаємо, росіяни вночі та зранку 27 серпня атакували Київ балістикою і безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах.

Близько 10:00 в столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників. Повідомлялося, що через це в київському метро утворилося значне скупчення людей, які використовували станції підземки як укриття.