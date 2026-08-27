Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 27 августа РФ атаковала Украину двумя противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 258 ударными БпЛА типа Shahed (около трети – реактивные), Гербера, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основные направления удара – Одесская, Киевская, Днепропетровщина, Полтавщина, Запорожье.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили противокорабельную ракету Оникс, 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", 3 S8000 "Бандероль", а также 222 российских беспилотника на юге, севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение обломков сбитых на 11 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, 27 августа более 7 часов Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. В течение всей ночи россияне целенаправленно били ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре области.