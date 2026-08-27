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27 августа 2026, 09:19

В Непале пропали без вести 53 украинца, среди них 46 туристов – МИД

27 августа 2026, 09:19
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Фото: REUTERS/Stringer
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В Непале после стихийного бедствия пропавшими без вести числятся 53 гражданина Украины. Среди них – 46 туристов, с которыми утром потеряли связь

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прессслужбу Министерства иностранных дел, передает RegioNews.

По информации Туристической полиции Непала, всего 53 украинца считаются пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. В то же время, информации об украинцах среди погибших или пострадавших пока нет.

Посольства Украины в Индии и КНР поддерживают связь с компетентными органами и принимают участие в поисковых мероприятиях по установлению местонахождения украинских граждан.

В "горячую линию" МИД поступило восемь обращений от родственников по поводу потери связи с людьми из списка пропавших. Эти случаи входят в общее количество 53 граждан Украины.

На месте работает почетный консул Украины в Непале. МИД, Департамент консульской службы и украинские дипломатические учреждения продолжают выяснять обстоятельства и координировать поиски.

Как известно, разрушительное наводнение произошло 26 августа в непальском районе Расува из-за резкого повышения уровня воды в реке Бхоте-Коше, берущей начало в Тибете. После стихии пропавшими без вести числятся сотни туристов и путешественников.

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