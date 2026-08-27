Фото: ОВА

Более 7 часов Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой противника. В течение всей ночи россияне целенаправленно били ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате обстрелов поврежден фасад, крыша и остекление 16-этажного дома, два учебных заведения, частный дом с гаражом, территория элеватора и автомобили жителей.

В результате вражеских обстрелов вспыхнули пожары по нескольким адресам. Огонь охватил хозяйственные постройки, гараж и сухую траву.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

На местах ударов работают все экстренные и коммунальные службы. Спасатели ликвидировали пожары, а правоохранители документируют последствия вражеского обстрела.

Ранее сообщалось, что россияне почти всю ночь и утро 27 августа терроризировали Одессу. Одно учебное заведение и многоэтажка повреждены в областном центре.