Последствия ночного обстрела Киевщины: горят склады, повреждены дома
Всю ночь 27 августа российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
В Бориспольском районе в результате попаданий вспыхнул пожар на складских помещениях. Сейчас идет ее ликвидация, на месте задействованы все необходимые службы. По информации в сети, это могут быть склады "Розетки", однако официального подтверждения пока нет.
Также повреждены складские помещения в Фастовском районе.
Кроме того, в Броварском и Вышгородском районах повреждены по одному частному дому.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним, 27 августа более 7 часов Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. В течение всей ночи россияне целенаправленно били ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре области.