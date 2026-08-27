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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

В Бориспольском районе в результате попаданий вспыхнул пожар на складских помещениях. Сейчас идет ее ликвидация, на месте задействованы все необходимые службы. По информации в сети, это могут быть склады "Розетки", однако официального подтверждения пока нет.

Также повреждены складские помещения в Фастовском районе.

Кроме того, в Броварском и Вышгородском районах повреждены по одному частному дому.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, 27 августа более 7 часов Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. В течение всей ночи россияне целенаправленно били ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре области.