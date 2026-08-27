Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили 48 обстрелов по 22 населенным пунктам Сумской области, применяя КАБы, артиллерию, минометы и беспилотники разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Роменской громаде во время воздушной атаки БПЛА погибла 66-летняя женщина, а еще четыре человека пострадали: женщины в возрасте 69, 63 и 75 лет и 69-летний мужчина. Повреждены объекты критической инфраструктуры, частный дом, админздание и 10 грузовиков.

В Белопольской громаде от удара дрона травмировался мужчина.

Кроме того, к врачам обратились 27-летняя женщина и 39-летний мужчина, травмированные 21 августа из-за удара вражеского БпЛА в Сумской громаде. Также в Середино-Будской громаде к медикам обратилась 71-летняя женщина, которая получила травмы в результате минометных обстрелов 24 августа.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 738 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район ранены семь человек, в том числе трое детей.