Атака РФ на Київ: пошкоджені будинки, гімназія та медзаклад

Фото: Національна поліція

Унаслідок російської атаки 27 серпня пошкодження зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах Києва

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, автомобілі, приміщення гімназії та медичний заклад. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки РФ.

Поліція закликає громадян не наближатися до уламків та інших підозрілих предметів, не торкатися їх і в разі виявлення телефонувати за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, росіяни вночі та зранку 27 серпня атакували Київ балістикою і безпілотниками. Повідомлялося про пошкодження у двох районах столиці.