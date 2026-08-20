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20 серпня 2026, 20:37

Друга пожежа в районі: у Києві через уламки БпЛА палає нежитлова забудова, є поранений

20 серпня 2026, 20:37
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Фото: ДСНС
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У Голосіївському районі Києва 20 серпня внаслідок падіння уламків безпілотника сталося загоряння ще за однією адресою — на території нежитлової забудови

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Екстрені служби прямують на місце події.

За словами Кличка, один поранений у Голосіївському районі, де гасять пожежу на території нежитлової забудови.

Медики надають допомогу.

Нагадаємо, що раніше у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника 20 серпня сталося загоряння в будівлі бізнес-центру.

За попередньою інформацією, у Голосіївському районі було травмовано 2 особи. Також рятувальники виявили на місці одного загиблого.

Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої російської атаки зросла до 15 людей. Ще 39 людей постраждали.

У Борисполі на Київщині під російський удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного Хреста".

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