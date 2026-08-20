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Временно оккупированная Запорожская АЭС снова осталась без внешнего электропитания. Это уже 27-й блекаут на станции за время полномасштабного вторжения РФ

Об этом сообщил "Энергоатом", передает RegioNews.

На объекте автоматически включились резервные дизель-генераторы для поддержки работы критически важных систем безопасности.

В "Энергоатоме" отмечают, что регулярные блекауты и частые запуски аварийных генераторов приводят к быстрой деградации оборудования и существенно повышают риски ядерной и радиационной безопасности.

Очередной блекаут в очередной раз доказывает, что ситуация на ЗАЭС под контролем некомпетентных российских "управленцев" остается крайне хрупкой. Единственным путем восстановления безопасности станции является ее полная деоккупация и возвращение под контроль украинского оператора АО "НАЭК "Энергоатом".

Напомним, это уже 15-е отключение Запорожской АЭС от энергосистемы с начала этого года.