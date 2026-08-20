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20 августа 2026, 07:05

Массированная атака на Киев: количество погибших возросло до 6 человек, более 30 раненых

20 августа 2026, 07:05
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Фото: ГСЧС
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В результате массированной атаки российских войск на столицу в ночь на 20 августа разрушения, попадания и пожары зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Число погибших возросло до 6 человек, еще 33 человека получили ранения разной степени тяжести.

В Святошинском районе враг попал по территории промышленного объекта, вспыхнули пожары в двух складских зданиях на площадях 500 и 1000 кв.м. По другому адресу возник пожар в складском здании на площади 500 кв.м. Во время поисково-спасательных работ чрезвычайники обнаружили погибшего и деблокировали человека из-под завалов.

В Соломенском районе в 9-этажке разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7-9 этажей. По другим адресам выбиты окна в домах, здании медучреждения, горели автомобили, гаражи и магазин. Пожар в гаражах ликвидирован. Также в двух домах и в укрытии школы оказались заблокированными люди.

По другому адресу в медучреждении выбиты окна, произошло возгорание в подсобном помещении и автомобиля. Пожар ликвидирован.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в нежилой объект: охвачены огнем склады и автомобили на площади около 1000 кв.м. Чрезвычайники спасли одного человека и передали его медикам.

На местах происшествия продолжают работать подразделения ГСЧС, полиция и все экстренные службы.

Спасатели деблокировали из-под завалов двух человек и продолжают ликвидировать последствия ночной атаки столицы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах.

Напомним, в Житомире 19 августа во время российской атаки реактивными беспилотниками было зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Удар унес жизни двух полицейских. По меньшей мере, 20 человек пострадали.

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