Фото: ГСЧС

Всю ночь враг массированно атаковал Киевскую область, применив ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты. В результате комбинированного удара один человек погиб, еще восемь пострадали

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и прессслужба ГСЧС, передает RegioNews.

В Бориспольском районе пострадали шесть жителей – четырех из них госпитализировали с осколочными и резаными ранами. В районе повреждены и разрушены 14 частных домов, 4 склада, АЗС, многоэтажка, два объекта топливной инфраструктуры и 8 автомобилей.

В Броварском районе один человек погиб, еще двое получили травмы, возник пожар.

Подразделения ГСЧС и все оперативные службы работают на местах попадания, ликвидируя последствия вражеских ударов.

Власти обещают оказать необходимую помощь всем, чье жилье пострадало.

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем в результате вражеской атаки в Броварском районе.