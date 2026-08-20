Массированная атака на Киевщину: повреждены дома, АЗС и склады, есть погибший и восемь раненых
Всю ночь враг массированно атаковал Киевскую область, применив ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты. В результате комбинированного удара один человек погиб, еще восемь пострадали
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и прессслужба ГСЧС, передает RegioNews.
В Бориспольском районе пострадали шесть жителей – четырех из них госпитализировали с осколочными и резаными ранами. В районе повреждены и разрушены 14 частных домов, 4 склада, АЗС, многоэтажка, два объекта топливной инфраструктуры и 8 автомобилей.
В Броварском районе один человек погиб, еще двое получили травмы, возник пожар.
Подразделения ГСЧС и все оперативные службы работают на местах попадания, ликвидируя последствия вражеских ударов.
Власти обещают оказать необходимую помощь всем, чье жилье пострадало.
Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем в результате вражеской атаки в Броварском районе.