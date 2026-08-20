Фото: ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 970 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили шесть человек.

Враг атаковал из разного оружия:

Авиация: совершено 22 авиаудара (в том числе по Запорожью, Трудооленовке, Вольнянке, Преображенке и другим населенным пунктам).

Беспилотники: 655 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали областной центр и десятки сел и поселков региона.

РСЗО и артиллерия: зафиксировано 8 ударов с реактивных систем залпового огня и 285 артиллерийских обстрелов.

В полицию поступило 106 сообщений о разрушении и повреждении домов, частных автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 20 августа российские войска нанесли очередной удар по Киевской области. В Броварском районе погиб мужчина, еще один – пострадал.