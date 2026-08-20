Последствия обстрелов Запорожской области: есть раненые, повреждено жилье и инфраструктура
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 970 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили шесть человек.
Враг атаковал из разного оружия:
- Авиация: совершено 22 авиаудара (в том числе по Запорожью, Трудооленовке, Вольнянке, Преображенке и другим населенным пунктам).
- Беспилотники: 655 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали областной центр и десятки сел и поселков региона.
- РСЗО и артиллерия: зафиксировано 8 ударов с реактивных систем залпового огня и 285 артиллерийских обстрелов.
В полицию поступило 106 сообщений о разрушении и повреждении домов, частных автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 20 августа российские войска нанесли очередной удар по Киевской области. В Броварском районе погиб мужчина, еще один – пострадал.
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