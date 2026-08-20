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20 августа 2026, 08:55

Ночная атака на юг Одесской области: 13 тысяч абонентов без света, горели фуры с продуктами

20 августа 2026, 08:55
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Фото: ОВА
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В ночь на 21 августа российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре юга Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки в нескольких населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. По состоянию на утро без света остаются около 13 тысяч абонентов. Энергетики работают над восстановлением.

На другой локации из-за обстрела вспыхнули два прицепа грузовиков с продуктами питания. Огнеборцы полностью ликвидировали пожары.

К счастью, пострадавших нет. На местах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, в Киеве 21 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки. Число погибших возросло до 12 человек.

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