Фото: ОВА

В ночь на 21 августа российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре юга Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки в нескольких населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. По состоянию на утро без света остаются около 13 тысяч абонентов. Энергетики работают над восстановлением.

На другой локации из-за обстрела вспыхнули два прицепа грузовиков с продуктами питания. Огнеборцы полностью ликвидировали пожары.

К счастью, пострадавших нет. На местах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, в Киеве 21 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки. Число погибших возросло до 12 человек.