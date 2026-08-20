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В четверг, 20 августа, около 6:40 российские войска нанесли удар по одному из рынков в Корабельном районе Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херонскую ГВА.

В результате вражеской атаки ранения получили пять человек: две женщины в возрасте 35 и 54 года, а также трое мужчин 38, 49 и 64 лет.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, контузии и обломочные ранения туловища.

Всем оказываетсяется необходимая медпомощь, врачи проводят дообследования.

Напомним, в Киеве 21 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки. Число погибших возросло до 12 человек.