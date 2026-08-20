Фото: ДСНС

Пʼятниця, 21 серпня, у столиці оголошена Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої ворожої атаки

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Кількість жертв ворожої атаки зросла – на цей час відомо про 12 загиблих. Постраждали 34 людини.

На знак скорботи на всіх комунальних будівлях міста будуть приспущені прапори. Також влада рекомендує зробити це на будівлях державної та приватної форм власності.

У цей день у Києві заборонено проведення будь-яких розважальних заходів.

Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. У Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах триває ліквідація наслідків обстрілу.

Інформація ще оновлюється.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки російських військ на столицю в ніч на 20 серпня руйнування, влучання та пожежі зафіксовано у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Раніше повідомлялося про 8 загиблих.