23:55  19 августа
Цены на бензин в Украине падают в бездну: какие ценники на АЗС
07:24  20 августа
Россияне ударили по промышленному объекту в Киевской области: есть погибший и раненый
23:25  19 августа
В Одессе судили мужчину за работу на россиян: он потерял сына на войне
UA | RU
UA | RU
20 августа 2026, 08:10

Ночная атака РФ на Киев: количество погибших увеличилось

20 августа 2026, 08:10
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Число погибших в результате ночных российских обстрелов Киева возросло до 8 человек

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"По уточненным данным, 8 погибших в столице в результате атаки врага. Пострадали 33 жителя города", – говорится в сообщении.

Напомним, в результате массированной атаки российских войск на столицу в ночь на 20 августа разрушение, попадание и пожары зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Ранее сообщалось о 6 погибших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев война обстрелы последствия погибшие пострадавшие
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Последствия обстрелов Запорожской области: есть раненые, повреждено жилье и инфраструктура
20 августа 2026, 07:52
Враг обстрелял четыре района Днепропетровщины: повреждены дом культуры, магазины и инфраструктура
20 августа 2026, 07:39
Россияне ударили по промышленному объекту в Киевской области: есть погибший и раненый
20 августа 2026, 07:24
Массированная атака на Киев: количество погибших возросло до 6 человек, более 30 раненых
20 августа 2026, 07:05
Цены на бензин в Украине падают в бездну: какие ценники на АЗС
19 августа 2026, 23:55
Цены растут до небес: популярный овощ в Украине подорожал
19 августа 2026, 23:40
В Одессе судили мужчину за работу на россиян: он потерял сына на войне
19 августа 2026, 23:25
Еще шестеро детей спасли из оккупации из Херсона
19 августа 2026, 22:55
Более 20 атак за день: оккупанты нанесли удары по Никопольскому району, есть раненый
19 августа 2026, 22:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »