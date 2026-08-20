Фото: ГСЧС

Число погибших в результате ночных российских обстрелов Киева возросло до 8 человек

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"По уточненным данным, 8 погибших в столице в результате атаки врага. Пострадали 33 жителя города", – говорится в сообщении.

Напомним, в результате массированной атаки российских войск на столицу в ночь на 20 августа разрушение, попадание и пожары зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Ранее сообщалось о 6 погибших.